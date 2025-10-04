Menu
Israel passa a manobras militares defensivas, mas houve ataques a Gaza durante a madrugada

04 out, 2025 - 09:00 • Henry Galsky , João Malheiro

Seis pessoas foram mortas nos ataques à Faixa de Gaza, já depois de Trump ter apelado ao fim das ações ofensivas.

A+ / A-

Israel diz que vai interromper os ataques na Faixa de Gaza e passar apenas a fazer manobras militares defensivas, depois do Hamas ter demonstrado abertura para aceitar a proposta de paz de Donald Trump.

É a primeira vez que Israel toma esta medida sem que um cessar-fogo oficial esteja em vigor. A medida foi anunciada por Benjamin Netanyahu pelas 3h00 da manhã locais (01h00 em Lisboa).

No entanto, a Reuters refere que Israel atacou a Faixa de Gaza durante a madrugada deste sábado, já depois do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) ter pedido que as manobras ofensivas parassem. Segundo fontes locais, seis pessoas morreram devido a estes ataques.

Não é claro se estes ataques foram feitos ainda antes de Israel ter anunciado que ia passar a manobras puramente defensivas.

Segundo a informação que a Renascença recolheu, este domingo uma delegação israelita deve deslocar-se para Gaza, no âmbito da preparação para a libertação total dos reféns capturados pelo Hamas.

Os EUA são os principais aliados de Israel, já que o país está bastante isolado dentro da comunidade internacional, o que faz com que seja difícil para Netanyahu ignorar os apelos de Trump para que acabem os ataques à Faixa de Gaza.

O Presidente norte-americano apresentou esta semana um plano de 20 pontos para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O acordo foi aceite pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que no entanto continua a rejeitar uma solução de dois Estados.

Já o Hamas aceita libertar todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, ao abrigo do plano, mas uma fonte sublinha que entregar todos os reféns detidos em Gaza em 72 horas é uma possibilidade “teórica e irrealista”.

Numa publicação na sua plataforma Truth Social, Donald Trump afirmou acreditar que a declaração do Hamas demonstra que o grupo estava "pronto para uma PAZ duradoura".

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mostrou-se encorajado pela declaração do Hamas, afirmou esta sexta-feira o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

"Ele apela a todas as partes para que aproveitem esta oportunidade de pôr fim ao trágico conflito em Gaza", disse Dujarric em comunicado.

