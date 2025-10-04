Menu
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 05 out, 2025
Em Destaque
Médio Oriente

Netanyahu disse esperar anunciar em breve libertação de reféns

04 out, 2025 - 22:48 • Lusa

A declaração surge após o Hamas ter aceitado parte do plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje esperar anunciar a libertação de todos os reféns de Gaza "nos próximos dias", enquanto as negociações indiretas com o Hamas continuam no Egito na segunda-feira.

Numa breve declaração televisiva, divulgada hoje, o responsável disse ter enviado uma delegação ao Egito "para finalizar os detalhes técnicos", acrescentando: "o nosso objetivo é limitar estas negociações a um prazo de poucos dias".

A declaração surge após o Hamas ter aceitado parte do plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra. O Presidente Donald Trump saudou a declaração do Hamas, mas avisou que "o Hamas deve agir rapidamente, ou então todas as apostas serão canceladas".

É o fim da guerra em Gaza? O que está em causa com o plano de paz de Trump e o "sim" do Hamas?

Explicador

É o fim da guerra em Gaza? O que está em causa com o plano de paz de Trump e o "sim" do Hamas?

Os cessar-fogos anteriores durante a guerra chegar(...)

Benjamin Netanyahu prometeu desarmar o movimento islamista palestiniano Hamas, seja através do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, ou por meios militares.

"O Hamas será desarmado... isso acontecerá diplomaticamente, através do plano de Trump, ou militarmente, através de nós", disse Netanyahu no discurso.

"Também o disse em Washington. Será feito de maneira fácil ou difícil mas será feito", acrescentou.

