Netanyahu disse esperar anunciar em breve libertação de reféns

04 out, 2025 - 22:48 • Lusa
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje esperar anunciar a libertação de todos os reféns de Gaza "nos próximos dias", enquanto as negociações indiretas com o Hamas continuam no Egito na segunda-feira.
Numa breve declaração televisiva, divulgada hoje, o responsável disse ter enviado uma delegação ao Egito "para finalizar os detalhes técnicos", acrescentando: "o nosso objetivo é limitar estas negociações a um prazo de poucos dias".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A declaração surge após o Hamas ter aceitado parte do plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra. O Presidente Donald Trump saudou a declaração do Hamas, mas avisou que "o Hamas deve agir rapidamente, ou então todas as apostas serão canceladas".
Explicador
Os cessar-fogos anteriores durante a guerra chegar(...)
Benjamin Netanyahu prometeu desarmar o movimento islamista palestiniano Hamas, seja através do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, ou por meios militares.
"O Hamas será desarmado... isso acontecerá diplomaticamente, através do plano de Trump, ou militarmente, através de nós", disse Netanyahu no discurso.
"Também o disse em Washington. Será feito de maneira fácil ou difícil mas será feito", acrescentou.