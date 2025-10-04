ONU acredita que há uma hipótese de acabar com a guerra em Gaza

Volker Türk declarou, na rede social X, através do seu gabinete, que "espera que o impulso para o fim da guerra em Gaza abra caminho para o término permanente das hostilidades, seguido da recuperação e reconstrução, em conformidade com os direitos humanos internacionais e o direito humanitário, assim como a tão necessária solução de dois Estados".

O Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou este sábado que o plano para Gaza proposto pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma "oportunidade crucial" para encerrar a "carnificina e o sofrimento" "de uma vez por todas".

"Esta é uma oportunidade crucial para todas as partes e Estados influentes agirem de boa-fé e acabarem, de uma vez por todas, com a carnificina e o sofrimento em Gaza, inundarem a Faixa de Gaza com ajuda humanitária e garantirem a libertação dos reféns e dos muitos detidos palestinianos", afirmou.

O plano de paz dos Estados Unidos inclui um cessar-fogo, a libertação dos reféns em 72 horas, a retirada gradual do Exército israelita de Gaza, o desarmamento do Hamas e o exílio dos seus combatentes.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) saudou também o plano de paz para Gaza, incluindo a perspetiva de reconstrução de hospitais, tendo o diretor-geral da agência de saúde da ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarado hoje no X que "o melhor remédio é a paz".

O Exército israelita anunciou este sábado a sua intenção de continuar as suas operações em Gaza, apesar dos apelos das famílias dos reféns e de Donald Trump para cessar imediatamente os bombardeamentos, após um acordo do Hamas para libertar os reféns.