Pelo menos 442 manifestantes pró-palestinianos detidos em Londres

Pelo menos 442 pessoas foram detidas hoje em Londres durante um protesto de apoio ao grupo Ação Palestina, classificado como organização terrorista em julho, comunicou a polícia britânica.

O número de detenções resulta de uma operação policial que decorre há várias horas em Trafalgar Square, no centro da capital britânica.

"Muitos dos detidos não saem da praça por vontade própria e precisam ser carregados, o que requer um mínimo de cinco agentes para ser feito com segurança", justificou a Polícia Metropolitana de Londres, através da rede social X.

Os organizadores esperavam cerca de mil participantes num protesto silencioso e pacífico, onde seriam exibidos cartazes com as frases: "Eu oponho-me ao genocídio. Eu apoio Ação Palestina".

A agência Lusa observou no local que os ativistas começaram a sentar-se no chão pelas 13h00 horas e a escrever em cartazes de cartão, apesar do risco de prisão por manifestarem apoio a um grupo considerado terrorista.

Pouco depois, começaram a ser abordados pela polícia, que mobilizou centenas de agentes para a intervenção.

Um dos manifestantes, Graham Pheby, que viajou propositadamente de Manchester, afirmou à Lusa que queria ser preso.

"Quero entupir o sistema e os tribunais para mostrar o absurdo da situação", justificou, argumentando que "a proibição do Ação Palestina é ilegal" porque "é um ataque à liberdade de expressão".

Elizabeth Morley, 79 anos, judia e filha de um sobrevivente do Holocausto, Sue Parfitt, uma eclesiástica aposentada de 83 anos e presa hoje pela terceira vez, um homem cego e um casal de idosos em cadeiras de rodas foram algumas das pessoas detidas, segundo a imprensa britânica.

O movimento organizador, intitulado "Defend our Juries" [Defendam os nossos Júris na tradução para português], tinha inicialmente esperado reunir 1.500 ativistas, mas nos últimos dias sofreu pressão para adiar o protesto devido ao ataque classificado como terrorista a uma sinagoga na quinta-feira.