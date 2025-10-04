Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Rangel vê anúncio de Hamas como "um passo muito importante" para a paz

04 out, 2025 - 14:42 • Manuela Pires , João Malheiro

Paulo Rangel sublinha ainda que este acordo é uma oportunidade para Portugal estar envolvido no cumprimento do acordo.

A+ / A-

Paulo Rangel vê o anúncio do Hamas, que aceita libertar todos os reféns israelitas, como "um passo muito importante" para a paz.

O ministro dos Negócios Estrangeiros em declarações, aos jornalistas, no Porto, pediu a todas as partes envolvidas que "cumpram rigorosamente" o que está definido no plano de paz de Donald Trump.

"Se assim for, vamos entrar numa nova fase em que este conflito estará interrompido e terá muitas chances de, no médio prazo, ser resolvido", refere.

Paulo Rangel sublinha ainda que este acordo é uma oportunidade para Portugal estar envolvido no cumprimento do acordo.

O governante garante "todo o apoio" de Portugal "para ajudar a implementar no terreno este cessar-fogo".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026