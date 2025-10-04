Rangel vê anúncio de Hamas como "um passo muito importante" para a paz

Paulo Rangel vê o anúncio do Hamas, que aceita libertar todos os reféns israelitas, como "um passo muito importante" para a paz.

O ministro dos Negócios Estrangeiros em declarações, aos jornalistas, no Porto, pediu a todas as partes envolvidas que "cumpram rigorosamente" o que está definido no plano de paz de Donald Trump.

"Se assim for, vamos entrar numa nova fase em que este conflito estará interrompido e terá muitas chances de, no médio prazo, ser resolvido", refere.

Paulo Rangel sublinha ainda que este acordo é uma oportunidade para Portugal estar envolvido no cumprimento do acordo.

O governante garante "todo o apoio" de Portugal "para ajudar a implementar no terreno este cessar-fogo".