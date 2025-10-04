Sobe para 14 o número de mortos em desabamento de escola na Indonésia

O número de mortos devido ao desabamento de uma escola islâmica na Indonésia subiu para 14, informaram este sábado as autoridades, numa altura em que máquinas pesadas foram mobilizadas para procurar mais vítimas sob os escombros.

As equipas de resgate conseguiram recuperar nove corpos na noite de sexta-feira, elevando o número de mortos para 14, disse o chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, na sigla em indonésio), Suharyanto, aos jornalistas.

"Até hoje, ainda estamos à procura de 49 pessoas desaparecidas", disse Suharyanto, citado pela televisão indonésia Kompas TV.

A identificação das vítimas tem sido complicada, porque a maioria era menor de idade e não tinha documentação oficial nem impressões digitais.

Além disso, alguns corpos foram encontrados em condições que não permitiram que fossem identificados por familiares.

Mais vítimas poderão ser encontradas, admitiu Suharyanto, à medida que as equipas de resgate começaram a utilizar equipamentos pesados, como gruas, para remover os escombros.

As equipas de resgate já removeram quase 40% dos escombros provocados pelo desabamento.

A operação de resgate foi complexa porque as vibrações numa área podem afetar outras áreas, disseram as autoridades.

As famílias dos desaparecidos, no entanto, concordaram na quinta-feira que as máquinas pesadas poderão ser utilizadas após o período de 72 horas, geralmente considerado o limite máximo para a sobrevivência, expirar.

Na quinta-feira, o chefe da BNPB tinha admitido que não foram detetados quaisquer sinais de vida sob os escombros da escola.

"Utilizámos equipamento de alta tecnologia, como drones térmicos, e cientificamente não havia sinais de vida. Tínhamos dado tempo à equipa conjunta [de busca] até esta manhã caso houvesse sinais de vida, mas não havia nenhum", disse Suharyanto.

A escola islâmica, situada a 30 quilómetros da cidade de Surabaya, no leste da ilha de Java, desabou sobre centenas de pessoas, a maioria adolescentes, que realizavam as orações da tarde de segunda-feira num salão.

O Al Khoziny, um internato islâmico centenário, na província de Java Oriental, estava a passar por uma expansão não autorizada.

Os alunos eram, na sua maioria, rapazes do 7.º ao 12.º ano, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. As alunas estavam a rezar noutra parte do edifício e conseguiram escapar, disseram sobreviventes.

O salão de orações tinha dois andares, mas estavam a ser construídos mais dois sem autorização, segundo as autoridades.

A polícia disse que os alicerces do antigo edifício aparentemente não conseguiram suportar mais dois andares de betão e desabaram durante o processo de betonagem.

No início de setembro, três pessoas morreram e duas ficaram feridas num incidente semelhante, na província vizinha de Java Ocidental, quando um edifício desabou durante o apelo à oração.

Em 2018, 75 pessoas morreram também quando um mezanino desabou na Bolsa de Valores de Jacarta.