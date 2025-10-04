Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Turquia anuncia regresso de 36 cidadãos após interceção da flotilha para Gaza

04 out, 2025 - 14:18 • Lusa

Também um primeiro grupo de italianos que integravam a Flotilha Global Sumud e que estavam detidos em Israel vão regressar a Itália, anunciou o seu ministro dos Negócios Estrangeiros.

A+ / A-

A Turquia anunciou que 36 dos seus cidadãos deverão regressar ao país durante a tarde deste sábado, a bordo de um voo especial, após a interceção pelas forças israelitas da flotilha internacional de ajuda a Gaza.

"Esperamos que 36 dos nossos cidadãos que se encontravam a bordo dos navios da flotilha Global Sumud, intercetados pelas forças israelitas em águas internacionais, regressem ao nosso país esta tarde num voo especial", declarou o porta-voz do Ministério turco dos Negócios Estrangeiros, Öncü Keçeli, na rede social X, acrescentando que o número final ainda não está confirmado.

Também um primeiro grupo de italianos que integravam a Flotilha Global Sumud e que estavam detidos em Israel vão regressar este sábado a Itália, anunciou o seu ministro dos Negócios Estrangeiros.

Este grupo é composto por 26 ativistas italianos que assinaram o documento de expulsão voluntária e "estão prestes" a abandonar o território israelita a bordo de um voo fretado para Istambul, declarou Antonio Tajani nas redes sociais.

Estes 26 italianos já foram transferidos para a base aérea israelita de Ramon (sul) e vão deixar Israel através do aeroporto de Eilat. Outros 15 italianos vão permanecer em Israel, já que optaram por não assinar o documento de expulsão voluntária oferecido pelas autoridades locais.

"Terão de aguardar pela expulsão por via judicial, que ocorrerá na próxima semana", afirmou Tajani, solicitando à embaixada italiana em Telavive que "garanta que os seus cidadãos sejam tratados com respeito, de acordo com os seus direitos".

As autoridades israelitas detiveram cerca de 450 ativistas que viajavam a bordo da Flotilha Global Sumud - que foi abordada na noite da passada quarta-feira quando tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária e quebrar o bloqueio israelita ao enclave palestiniano -, na prisão de Saharonim, no deserto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026