Governo diz que portugueses da Flotilha Humanitária podem ser deportados este domingo

[Atualizado às 12h30 com informação oficial do MNE português]

O Governo português diz à Renascença que os quatro portugueses que seguiam na Flotilha Humanitária podem ser deportados este domingo, carecendo, ainda, de uma confirmação definitiva.

A informação tinha sido inicialmente avançada por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, à Renascença.

Agora, o MNE português indica, em comunicado, que "organizou e tratou de todos os procedimentos para que os cidadãos nacionais que integraram a flotilha possam regressar a Portugal, se tudo correr bem, ainda hoje".

Contudo, o Governo sublinha que as deportações só serão confirmadas "no momento em que todos se encontrem dentro do avião".

"Tem sido este o procedimento usado pelas autoridades israelitas nos restantes casos. A confirmação definitiva de que tudo correu como o previsto espera-se até meio da tarde de hoje. Os termos da chegada dos portugueses serão divulgados depois da confirmação definitiva", esclarece a nota.

Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves foram intercetados pela marinha de Israel na quarta-feira, quando tentavam trazer ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

Os quatro portugueses da Flotilha Global Sumud detidos em Israel estão “bem de saúde, apesar das condições difíceis”, mas “queixas várias” motivaram um “protesto imediato” da embaixadora portuguesa em Israel.

A conta de Mariana Mortágua no Instagram divulgou esta sexta-feira uma publicação, onde a deputada se queixa da forma como os ativistas estão a ser tratados pelas autoridades de Israel.



A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estão entre os mais de 450 participantes da missão humanitária detidos pelas forças israelitas, que intercetaram entre quarta e quinta-feira as cerca de 50 embarcações que integravam a flotilha.

