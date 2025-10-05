Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 05 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Intoxicação com metanol em bebidas pode ter causado 13 mortes no Brasil

05 out, 2025 - 13:31 • Lusa

O Ministério da Saúde do Brasil avançou que identificou 195 casos pessoas com suspeitas de intoxicação da substância, que terá sido adicionada em diferentes bebidas alcoólicas.

A+ / A-

O Ministério da Saúde do Brasil avançou que identificou 195 casos pessoas com suspeitas de intoxicação com metanol em bebidas alcoólicas, que poderão ter causado pelo menos 13 mortes.

De acordo com o mais recente boletim, divulgado no sábado, as autoridades de saúde conseguiram confirmar a morte de duas pessoas devido ao consumo de bebidas adulteradas. Outras 11 mortes também estão a ser investigadas como suspeitas.

Do total de 195 casos, foram confirmadas 14 pessoas vítimas de intoxicação por metanol, enquanto os restantes estão sob investigação, acrescentou o Ministério, citado pela Agência Brasil.

A maioria dos afetados está localizada no estado de São Paulo --- um total de 162 casos suspeitos --- e as duas mortes confirmadas também ocorreram nesta região.

Os outros dois estados com maior número de casos são Pernambuco, com 11, e Mato Grosso, com cinco notificações.

No sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha anunciou a compra, a uma empresa japonesa, de 2.500 doses fomepizol, um antídoto utilizado em casos de intoxicação por metanol, que chegará ao Brasil "na próxima semana".

Nos últimos dias foram realizadas várias operações policiais ligadas a estes casos, resultando em 41 detenções, 11 das quais no sábado.

"Nós estamos diante de uma situação anormal e diferente de tudo o que consta na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no país. A entrada da Polícia Federal no plano se deve à suspeita de envolvimento de uma organização criminosa relacionada à adulteração de bebidas", disse, em comunicado, Padilha.

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a instalação de uma Sala de Situação para monitorizar os casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica e coordenar as medidas a serem adotadas.

Em causa está a falsificação de bebidas alcoólicas para serem comercializadas.

Em entrevista à TV Brasil, o diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação afirmou que o metanol importado pelo crime organizado para adulterar combustíveis pode ter sido desviado para distribuidoras de bebidas, estando na origem dos recentes casos de intoxicação em São Paulo.

Esse ter-se-á intensificado após a Operação Carbono Oculto, que em agosto desmantelou um esquema de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Com empresas e transportadoras ligadas ao Primeiro Comando da Capital interditadas, acabou por ser escoado também para destilarias ilegais, denunciou o responsável.

A partir de setembro, "pacientes intoxicados apresentaram histórico de ingestão de bebidas destiladas em cenas sociais de consumo alcoólico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky e vodka", disse o Governo brasileiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 05 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026