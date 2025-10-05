Intoxicação com metanol em bebidas pode ter causado 13 mortes no Brasil

O Ministério da Saúde do Brasil avançou que identificou 195 casos pessoas com suspeitas de intoxicação com metanol em bebidas alcoólicas, que poderão ter causado pelo menos 13 mortes. De acordo com o mais recente boletim, divulgado no sábado, as autoridades de saúde conseguiram confirmar a morte de duas pessoas devido ao consumo de bebidas adulteradas. Outras 11 mortes também estão a ser investigadas como suspeitas. Do total de 195 casos, foram confirmadas 14 pessoas vítimas de intoxicação por metanol, enquanto os restantes estão sob investigação, acrescentou o Ministério, citado pela Agência Brasil. A maioria dos afetados está localizada no estado de São Paulo --- um total de 162 casos suspeitos --- e as duas mortes confirmadas também ocorreram nesta região.

Os outros dois estados com maior número de casos são Pernambuco, com 11, e Mato Grosso, com cinco notificações. No sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha anunciou a compra, a uma empresa japonesa, de 2.500 doses fomepizol, um antídoto utilizado em casos de intoxicação por metanol, que chegará ao Brasil "na próxima semana". Nos últimos dias foram realizadas várias operações policiais ligadas a estes casos, resultando em 41 detenções, 11 das quais no sábado. "Nós estamos diante de uma situação anormal e diferente de tudo o que consta na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no país. A entrada da Polícia Federal no plano se deve à suspeita de envolvimento de uma organização criminosa relacionada à adulteração de bebidas", disse, em comunicado, Padilha.