Guerra no Médio Oriente

Israel confirma deportação de portugueses da Flotilha Humanitária para Espanha

05 out, 2025 - 16:49 • Lusa

"Mais 29 provocadores da flotilha foram hoje deportados de Israel para Espanha" anunciou o Ministério das Relações Externas de Israel.

A+ / A-

O Governo de Israel informou este domingo que 29 detidos da Flotilha Global Sumud, vindos de Portugal, Espanha e Holanda, foram este domingo deportadas para Madrid.

"Mais 29 provocadores da flotilha foram hoje deportados de Israel para Espanha. Os deportados são cidadãos de Espanha, Portugal e Holanda", anunciou o Ministério das Relações Externas de Israel, numa mensagem publicada na rede social X.

O Governo israelita disse esperar que todos ao "participantes nesta provocação" sejam deportados o mais "rapidamente possível", acrescentando que alguns ativistas estão a atrasar o processo legal.

O ministério assegurou ainda que todos os direitos legais dos participantes "nesta manobra de relações públicas" estão a ser respeitados.

Os quatro portugueses que participaram na Flotilha Global Sumud, detidos, em Israel, desde quinta-feira, vão ser recebidos, pelas 22h30, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, anunciaram os grupos Flotilha Humanitária e Palestina em Português.

Equipa de defesa da Flotilha denuncia que ativistas doentes não estão a receber medicamentos

Guerra no Médio Oriente

Equipa de defesa da Flotilha denuncia que ativistas doentes não estão a receber medicamentos

"Estão a ser mantidos em celas sobrelotadas e algu(...)

