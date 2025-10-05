Israel continua a bombardear e a matar civis em Gaza apesar das negociações

Os bombardeamentos e ataques de artilharia prosseguiram esta noite na Faixa de Gaza, apesar das negociações para um cessar-fogo em curso, fazendo pelo menos dez mortos, metade dos quais abatidos pelo exército quando tentavam regressar às suas casas.

A cidade de Gaza foi alvo de ataques contínuos de artilharia durante a noite, enquanto os bombardeamentos aéreos também prosseguiram, com pelo menos três por hora, segundo constatou a EFE.

Cinco palestinianos morreram na cidade de Gaza, abatidos a tiro, quando se dirigiam às suas casas, em zonas onde Israel mantém presença militar, informaram à EFE fontes do Hospital Shifa.

Outros cinco morreram em ataques quando tentavam regressar à cidade de Gaza a partir do sul do enclave, tendo os seus corpos dado entrada no Hospital Al Awda, em Nuseirat (centro).

Face ao apelo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que Israel cesse os ataques contra Gaza, depois de o Hamas ter aceitado a sua proposta de trégua, muitos habitantes de Gaza tentam diariamente regressar às habitações que abandonaram perante o avanço das tropas israelitas.

No entanto, apesar de Israel assegurar ter passado a executar "operações defensivas em Gaza", os bombardeamentos continuam, e tanto as tropas como drones quadricópteros abrem fogo contra aqueles que tentam voltar às suas casas.

O Exército israelita suspendeu o avanço terrestre na capital perante os progressos nas negociações, mas mantém tropas posicionadas nos bairros de Tal al Hawa (sudoeste), al Nasr (noroeste) e na rua Al Jalaa, que atravessa grande parte da cidade de norte a sul.

Os bombardeamentos concentraram-se esta noite no bairro de Sabra (centro-sul).

O Serviço de Ambulâncias e Emergência da governação de Gaza informou ter realizado pelo menos sete intervenções durante a noite.

Perto do Estádio Palestina, no bairro de Rimal (oeste) da capital, duas pessoas ficaram feridas em consequência de disparos feitos por drones, tendo sido levadas para o Hospital Kuwait, segundo o serviço de emergência.

Este serviço denunciou ainda que uma das suas equipas de ambulâncias foi atacada por um quadricóptero "quando tentava chegar às vítimas de um ataque com drone na rua Palestina".

Fora da capital, os ataques continuaram no centro e sul de Gaza.

A agência oficial de notícias palestiniana, Wafa, informou que vários civis ficaram feridos em Asdaa (a norte da cidade meridional de Khan Younis) após um ataque contra uma tenda de deslocados.

Ainda segundo a agência, houve fogo de artilharia a leste de Wadi Gaza (no centro do enclave) contra grupos de palestinianos que aguardavam a passagem de camiões com ajuda humanitária.

Uma comissão independente da ONU e relatores de direitos humanos, juntamente com organizações internacionais - algumas israelitas - e um número crescente de países, qualificam como genocídio a ofensiva militar israelita contra Gaza, que, desde os ataques do Hamas de 07 de outubro de 2023, provocou mais de 67 mil mortos, entre eles mais de 20 mil crianças.