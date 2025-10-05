Juíza contraria Trump e envio de militares para Portland

Uma juíza federal decidiu este sábado bloquear temporariamente uma ordem do Presidente norte-americano, Donald Trump, de enviar 200 militares da Guarda Nacional para patrulhar as ruas da cidade de Portland, no Oregon.

O destacamento da Guarda Nacional fica suspenso enquanto uma ação a contestar o envio de militares para Portland decorre nos tribunais.

A decisão agora conhecida é válida até 18 de outubro e pode ser prolongada.

A decisão da juíza federal Karin Immergut, em Portland, representa mais um revés para Donald Trump, que tenta mobilizar as forças armadas para intervir em cidades que descreve como "sem lei", apesar da oposição dos respetivos líderes democratas.

O procurador-geral do Oregon, Dan Rayfield, afirmou este sábado que “os Estados Unidos estão numa fase incrivelmente perigosa”.

Rayfield alertou ainda que esta iniciativa “parece ser uma tentativa do Presidente de normalizar a presença das forças armadas dos Estados Unidos nas nossas cidades”, numa crítica direta ao que considera ser uma ameaça à democracia e à autonomia dos governos locais.

Desde que tomou posse, a 20 de janeiro deste ano, Donald Trump já enviou a Guarda Nacional para Los Angeles, Washington e Memphis.

Este sábado, o governador do Illinois, JB Pritzker, disse ter sido informado que a Administração Trump prepara-se para enviar 300 elementos da Guarda Nacional, nomeadamente para a cidade de Chicago.