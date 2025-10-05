Menu
Netanyahu vai enviar delegação ao Egito para conversações sobre Gaza

05 out, 2025 - 20:51 • Lusa

Dermer, o ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, vai liderar a delegação, embora só viaje com o resto da equipa mais tarde, de acordo com o jornal israelita The Times of Israel.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que vai enviar uma delegação ao Egito para conversar sobre a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza e um cessar-fogo à ofensiva militar.

"Netanyahu ordenou a saída da delegação israelita, liderada pelo ministro Ron Dermer. A delegação partirá segunda-feira para participar nas negociações, que se realizarão em Sharm el-Sheikh, no Egito", lê-se num comunicado oficial, citado pela agência EuropaPress.

Dermer, o ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, vai liderar a delegação, embora só viaje com o resto da equipa mais tarde, de acordo com o jornal israelita The Times of Israel.

Hoje, o coordenador-chefe de Israel para o regresso dos reféns de Gaza, Gal Hirsch, reuniu-se com Julian Larison, chefe da delegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Israel e nos territórios palestinianos ocupados, para discutir a possível libertação de reféns no âmbito do plano de paz apresentado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Reunião preparatória esta manhã com o senhor Julian Larison, chefe da delegação da Cruz Vermelha", publicou Hirsch na sua conta nas redes sociais, numa mensagem acompanhada de uma fotografia da reunião.

Os meios de comunicação israelitas noticiaram que Hirsch fará parte da delegação israelita que viajará para o Cairo nas próximas horas para manter conversações indiretas com representantes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) para ultimar os detalhes da troca pela libertação de reféns e prisioneiros palestinianos.

O CICV tem sido a principal organização para o regresso de reféns em acordos anteriores e provavelmente também participará no processo desta vez.

