  • 05 out, 2025
Pelo menos 42 pessoas morreram em inundações e deslizamentos no Nepal

05 out, 2025 - 10:56 • Lusa

Na capital, Katmandu, as chuvas fizeram com que os rios transbordassem, provocando inundações nas zonas vizinhas.

Pelo menos 42 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que atingem o Nepal desde a sexta-feira, disseram hoje as autoridades locais.

"Até ao momento, 42 pessoas morreram em vários desastres causados pelas chuvas e outras cinco ainda continuam desaparecidas", disse à agência de notícias AFP Shanti Mahat, porta-voz da agência nacional encarregada da gestão de emergências.

Pelo menos 37 destas vítimas foram registadas no distrito de Illam, no leste do país.

"As estradas estão bloqueadas, algumas áreas são de difícil acesso. As equipas de resgate estão a ser obrigadas a seguir a pé até estas zonas", disse à AFP Sunita Nepal, uma responsável do governo local.

Na capital, Katmandu, as chuvas fizeram com que os rios transbordassem, provocando inundações nas zonas vizinhas. Helicópteros e barcos foram mobilizados para retirar as pessoas afetadas.

Os deslizamentos de terra também cortaram estradas e interromperam vários voos.

As inundações e os deslizamentos de terra mortais são comuns no sul da Ásia durante a estação das monções, entre junho e setembro, mas os especialistas dizem que as alterações climáticas estão a agravar estes fenómenos.

