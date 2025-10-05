Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 05 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Pelo menos dois mortos e dois feridos depois de ataque russo em Lviv

05 out, 2025 - 08:42 • João Malheiro com Lusa

Outro ataque russo matou esta madrugada uma pessoa na região ucraniana de Zaporijia.

A+ / A-

Um ataque russo matou pelo menos duas pessoas e fez mais dois feridos, em Lviv, na Ucrânia, este domingo.

É mais um ataque russo com drones e mísseis, que decorreu durante esta madrugada.

O presidente da Câmara de Lviv, Andriy Sadovy, falou sobre um "ataque massivo" responsável pelos cortes de energia em vários bairros e um atraso no arranque dos transportes públicos.

Outro ataque russo matou esta madrugada uma pessoa na região ucraniana de Zaporijia. Acordo com o governador da região, a ação militar feriu outras nove pessoas.

A Rússia está a intensificar os ataques na Ucrânia, principalmente contra instalações energéticas ucranianas, com o aproximar do inverno.

Segundo Volodymy Zelensky, a Rússia disparou mais de 50 mísseis e cerca de 500 drones esta madrugada, contra a Ucrânia.

O exército russo lançou esta semana a ofensiva mais abrangente contra as infraestruturas de gás da Ucrânia e, no sábado, os ataques cortaram o fornecimento de energia a cerca de 50 mil casas na região de Chernihiv.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 05 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026