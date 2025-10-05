Pelo menos dois mortos e dois feridos depois de ataque russo em Lviv

Um ataque russo matou pelo menos duas pessoas e fez mais dois feridos, em Lviv, na Ucrânia, este domingo.

É mais um ataque russo com drones e mísseis, que decorreu durante esta madrugada.

O presidente da Câmara de Lviv, Andriy Sadovy, falou sobre um "ataque massivo" responsável pelos cortes de energia em vários bairros e um atraso no arranque dos transportes públicos.

Outro ataque russo matou esta madrugada uma pessoa na região ucraniana de Zaporijia. Acordo com o governador da região, a ação militar feriu outras nove pessoas.

A Rússia está a intensificar os ataques na Ucrânia, principalmente contra instalações energéticas ucranianas, com o aproximar do inverno.

Segundo Volodymy Zelensky, a Rússia disparou mais de 50 mísseis e cerca de 500 drones esta madrugada, contra a Ucrânia.



O exército russo lançou esta semana a ofensiva mais abrangente contra as infraestruturas de gás da Ucrânia e, no sábado, os ataques cortaram o fornecimento de energia a cerca de 50 mil casas na região de Chernihiv.