Portugueses da Flotilha Humanitária chegam às 22h40 a Lisboa

O secretário de Estado das Comunidades, Emílio Sousa, vai receber, no aeroporto de Lisboa, os quatro portugueses repatriados por Israel.

Numa breve nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou a chegada ao aeroporto Humberto Delgado dos ativistas às 22h40.

Também os grupos Flotilha Humanitária e Palestina em Português anunciaram este domingo que os ativistas vão ser recebidos no aeroporto.

"Esta noite recebemos, no aeroporto de Lisboa, Diogo Chaves, Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício, que estiveram a bordo da Global Sumud Flotilla e foram atacados nas águas internacionais e sequestrados para uma prisão israelita", lê-se numa publicação divulgada nas páginas do Instagram da Flotilha Humanitária e da Palestina em Português.

A RTP avançou que os quatro portugueses já deixaram o aeroporto de Telavive e que vão fazer escala em Madrid, antes de aterrarem em Lisboa.

O voo chega às 20h20 a Madrid, onde faz escala, e aterra em Lisboa pelas 22h30.

A informação de que os cidadãos poderiam ser deportados para Portugal este domingo tinha sido inicialmente avançada por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, à Renascença.

Agora, o MNE português confirma que os portugueses já foram mesmo repatriados e serão acompanhados por um diplomata "durante todo o percurso".

"A Embaixadora de Portugal em Telavive esteve hoje no centro de detenção de Ketsiot para se assegurar do bom desenvolvimento do processo de repatriação", acrescenta a nota.