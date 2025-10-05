Portugueses da Flotilha Humanitária chegam às 22h40 a Lisboa

05 out, 2025 - 10:25 • Henry Galsky , João Malheiro , Olímpia Mairos
O secretário de Estado das Comunidades, Emílio Sousa, vai receber, no aeroporto de Lisboa, os quatro portugueses repatriados por Israel.
Numa breve nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou a chegada ao aeroporto Humberto Delgado dos ativistas às 22h40.
Também os grupos Flotilha Humanitária e Palestina em Português anunciaram este domingo que os ativistas vão ser recebidos no aeroporto.
"Esta noite recebemos, no aeroporto de Lisboa, Diogo Chaves, Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício, que estiveram a bordo da Global Sumud Flotilla e foram atacados nas águas internacionais e sequestrados para uma prisão israelita", lê-se numa publicação divulgada nas páginas do Instagram da Flotilha Humanitária e da Palestina em Português.
A RTP avançou que os quatro portugueses já deixaram o aeroporto de Telavive e que vão fazer escala em Madrid, antes de aterrarem em Lisboa.
O voo chega às 20h20 a Madrid, onde faz escala, e aterra em Lisboa pelas 22h30.
A informação de que os cidadãos poderiam ser deportados para Portugal este domingo tinha sido inicialmente avançada por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, à Renascença.
Agora, o MNE português confirma que os portugueses já foram mesmo repatriados e serão acompanhados por um diplomata "durante todo o percurso".
"A Embaixadora de Portugal em Telavive esteve hoje no centro de detenção de Ketsiot para se assegurar do bom desenvolvimento do processo de repatriação", acrescenta a nota.
Guerra no Médio Oriente
"Estão a ser mantidos em celas sobrelotadas e algu(...)
Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves foram intercetados pela marinha de Israel na quinta-feira, quando tentavam trazer ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.
Os quatro portugueses da Flotilha Global Sumud detidos em Israel estão “bem de saúde, apesar das condições difíceis”, mas “queixas várias” motivaram um “protesto imediato” da embaixadora portuguesa em Israel.
A conta de Mariana Mortágua no Instagram divulgou esta sexta-feira uma publicação, onde a deputada se queixa da forma como os ativistas estão a ser tratados pelas autoridades de Israel.
A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estão entre os mais de 450 participantes da missão humanitária detidos pelas forças israelitas, que intercetaram entre quarta e quinta-feira as cerca de 50 embarcações que integravam a flotilha.
[notícia atualizada às 18h00 de 5 de outubro de 2025]