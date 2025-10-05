Portugueses da Flotilha Humanitária repatriados para Portugal

[Atualizado às 13h55 com informação oficial do MNE português]

O Governo português confirma que os quatro portugueses que seguiam na Flotilha Humanitária foram repatriados para Portugal e devem chegar ao país este domingo à noite.

A informação de que os cidadãos poderiam ser deportados para Portugal este domingo tinha sido inicialmente avançada por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, à Renascença.

Agora, o MNE português confirma que os portugueses já foram mesmo repatriados e serão acompanhados por um diplomata "durante todo o percurso".

"A Embaixadora de Portugal em Telavive esteve hoje no centro de detenção de Ketsiot para se assegurar do bom desenvolvimento do processo de repatriação", acrescenta a nota.

A hora de chegada dos portugueses será confirmada durante a tarde.

Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves foram intercetados pela marinha de Israel na quarta-feira, quando tentavam trazer ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

Os quatro portugueses da Flotilha Global Sumud detidos em Israel estão “bem de saúde, apesar das condições difíceis”, mas “queixas várias” motivaram um “protesto imediato” da embaixadora portuguesa em Israel.

A conta de Mariana Mortágua no Instagram divulgou esta sexta-feira uma publicação, onde a deputada se queixa da forma como os ativistas estão a ser tratados pelas autoridades de Israel.



A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estão entre os mais de 450 participantes da missão humanitária detidos pelas forças israelitas, que intercetaram entre quarta e quinta-feira as cerca de 50 embarcações que integravam a flotilha.

