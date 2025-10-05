Portugueses da Flotilha Humanitária repatriados para Portugal

[Atualizado às 16h10 com informação do horário previsto de chegada do grupo a Portugal]

O Governo português confirma que os quatro portugueses que seguiam na Flotilha Humanitária foram repatriados para Portugal e devem chegar ao país este domingo à noite.

O grupo vai ser recebido, pelas 22h30, no Aeroporto Humberto Delgado, anunciaram os grupos Flotilha Humanitária e Palestina em Português.

"Esta noite recebemos, no aeroporto de Lisboa, Diogo Chaves, Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício, que estiveram a bordo da Global Sumud Flotilla e foram atacados nas águas internacionais e sequestrados para uma prisão israelita", lê-se numa publicação divulgada nas páginas do Instagram da Flotilha Humanitária e da Palestina em Português.

A RTP avançou que os quatro portugueses já deixaram o aeroporto de Telavive e que vão fazer escala em Madrid, antes de aterrarem em Lisboa.

O voo chega às 20h20 a Madrid, onde faz escala, e aterra em Lisboa pelas 22:30.

A informação de que os cidadãos poderiam ser deportados para Portugal este domingo tinha sido inicialmente avançada por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, à Renascença.

Agora, o MNE português confirma que os portugueses já foram mesmo repatriados e serão acompanhados por um diplomata "durante todo o percurso".

"A Embaixadora de Portugal em Telavive esteve hoje no centro de detenção de Ketsiot para se assegurar do bom desenvolvimento do processo de repatriação", acrescenta a nota.