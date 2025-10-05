Portugueses que seguiam na Flotilha Humanitária devem ser deportados este domingo para Portugal

Os quatro portugueses que seguiam na Flotilha Humanitária devem ser deportados este domingo, referiu fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita à Renascença.

Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves foram intercetados pela marinha de Israel na quarta-feira, quando tentavam trazer ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

A Renascença tentou confirmar a data e horas da deportação dos quatro portugueses junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, mas ainda não obteve resposta.

Os quatro portugueses da Flotilha Global Sumud detidos em Israel estão “bem de saúde, apesar das condições difíceis”, mas “queixas várias” motivaram um “protesto imediato” da embaixadora portuguesa em Israel.



A conta de Mariana Mortágua no Instagram divulgou esta sexta-feira uma publicação, onde a deputada se queixa da forma como os ativistas estão a ser tratados pelas autoridades de Israel.



A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estão entre os mais de 450 participantes da missão humanitária detidos pelas forças israelitas, que intercetaram entre quarta e quinta-feira as cerca de 50 embarcações que integravam a flotilha.

