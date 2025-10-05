Menu
Em Destaque
Trump divulga mapa para retirada de tropas israelitas de Gaza. Falta Hamas aprovar

05 out, 2025 - 08:30 • Henry Galsky , João Malheiro

Presidente dos EUA diz que resposta positiva do Hamas resultará num cessar-fogo imediato.

Falta apenas o Hamas aprovar um mapa de retirada das tropas israelitas da Faixa de Gaza para se oficializar um cessar-fogo, garantiu o Presidente dos Estados Unidos da América.

Donald Trump divulgou no final deste sábado um mapa com um esboço inicial do que poderá ser a retirada das tropas israelitas da região, na tentativa de seguir a proposta para a paz que apresentou no início desta semana.

Segundo o chefe de Estado norte-americano, Israel já aprovou o mapa, depois de algumas negociações, faltando agora a mesma resposta vinda do Hamas.

O mapa mostra a retirada das tropas israelitas para áreas ocupadas antes do início da incursão militar que se deu a seguir aos ataques do 7 de outubro.

Seguindo o comunicado de Trump, percebemos que o exército de Israel vai manter, assim, o controlo de 70% da Faixa de Gaza e componentes importantes como o Corredor Filadélfia, Rafah ou Khan Younis.

Caso aconteça, o Presidente dos EUA diz que o cessar-fogo começa "imediatamente".

"Os reféns e prisioneiros vão ser libertados e iremos criar as condições para a próxima fase da retirada", garante, ainda, numa publicação na rede social Truth Social.

Saiba Mais
