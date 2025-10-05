Trump diz que Hamas será "obliterado" se recusar ceder poder em Gaza

Donald Trump avisa que se o Hamas recusar-se a ceder poder na Faixa de Gaza será "obliterado".

Em entrevista à CNN, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) garante que Benjamin Netanyahu aceita parar com os ataques à Faixa de Gaza e apoiar o plano de paz apresentado pelos norte-americanos.

Trump indica, ainda, que espera saber "em breve" a posição do Hamas face à proposta que apresentou na semana passada.

Já o Secretário de Estado norte-americano referiu que espera que um acordo entre Israel e Hamas seja oficializado esta semana, para permitir a libertação definitiva dos reféns.

"Essas conversas decorrem neste momento e esperamos que finalizem muito em breve", referiu Maro Rubio à ABC.

"Isto não pode demorar semanas ou até muitos dias. Queremos que aconteça o mais rápido possível", sublinhou, também.