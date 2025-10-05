Menu
Lituânia

Voos suspensos em Vilnius devido a possível intrusão de balões

05 out, 2025 - 01:37 • Reuters

A+ / A-

A Lituânia suspendeu o tráfego aéreo no Aeroporto de Vilnius no sábado à noite, devido à possível presença de balões no seu espaço aéreo, anunciou a entidade gestora do aeroporto.

Os voos foram desviados para países vizinhos, nomeadamente a Letónia e a Polónia.

“Atenção: o espaço aéreo sobre o Aeroporto de Vilnius está encerrado”, informou o aeroporto em comunicado publicado no seu site oficial, acrescentando que a suspensão deverá manter-se até às 2h30 da manhã.

A aviação europeia tem enfrentado sucessivos episódios de perturbação nas últimas semanas, com relatos de drones e intrusões aéreas em aeroportos como os de Copenhaga, Oslo e Munique.

A Lituânia, membro da NATO e apoiante da Ucrânia na guerra contra a Rússia, declarou em agosto uma zona de exclusão aérea com 90 quilómetros de extensão ao longo da sua fronteira com a Bielorrússia, em resposta à crescente ameaça de drones oriundos do país vizinho.

A medida permite às Forças Armadas lituanas reagir rapidamente a eventuais violações do espaço aéreo.

A Lituânia partilha uma fronteira de 679 quilómetros com a Bielorrússia, um aliado próximo da Rússia, e a sua capital, Vilnius, situa-se a apenas 30 quilómetros da linha fronteiriça.

