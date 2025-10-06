Acordo será difícil, mas equipas do Hamas e Israel chegam ao Egito

A equipa de negociadores do Hamas já está no Egito para iniciar, esta segunda-feira, negociações com Israel e das quais os EUA esperam que resulte o fim da guerra em Gaza e a libertação de reféns, apesar de questões controversas, como o desarmamento do grupo islamita palestiniano, estarem previstos no plano de Donald Trump. As conversações iniciam-se quando a guerra completa dois anos, e quando a maioria dos 2,2 milhões de habitantes de Gaza não tem casa e passa fome. Os ataques israelitas, que reduziram Gaza a escombros, já fizeram, segundo as autoridades de saúde de Gaza, mais de 67.000 mortos, na sua maioria civis. Os israelitas continuam marcados pelo dia 7 de outubro de 2023, quando militantes do Hamas atravessaram a fronteira e atacaram comunidades israelitas, matando 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e fazendo 251 reféns – o dia mais sangrento para os judeus desde o Holocausto. O ataque do Hamas deu início à guerra. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os negociadores israelitas deverão chegar também esta segunda-feira à estância balnear de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, centrando as conversações na libertação dos reféns. Avançar para a paz não será fácil Um responsável palestiniano próximo das negociações mostrou-se cético quanto à possibilidade de avanços no processo da paz, dada a profunda desconfiança mútua, afirmando que o Hamas e outras fações receiam que Israel abandone as negociações assim que recuperar os reféns. A delegação israelita inclui membros dos serviços secretos Mossad e Shin Bet, o conselheiro de política externa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, e o coordenador para os reféns, Gal Hirsch. No entanto, o principal negociador israelita, o ministro dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, só deverá juntar-se mais tarde esta semana, dependendo da evolução das negociações, segundo três responsáveis israelitas. A delegação do Hamas é liderada por Khalil Al-Hayya, dirigente exilado de Gaza, cuja visita ao Egito é a primeira desde que sobreviveu a um ataque aéreo israelita em Doha, capital do Qatar, no mês passado, que visava eliminar altos responsáveis do Hamas. Hamas quer mais detalhes sobre retirada de Israel Os negociadores do Hamas procuram esclarecimentos sobre o mecanismo para troca dos reféns restantes – vivos e mortos – por prisioneiros palestinianos detidos em Israel, bem como a retirada militar israelita de Gaza e um cessar-fogo, segundo comunicado do grupo islâmico divulgado no domingo à noite.



Um ponto sensível será a exigência israelita, refletida no plano de Trump, de que o Hamas se desarme – algo que o grupo afirma só acontecerá se Israel terminar a ocupação e for criado um Estado palestiniano, segundo fonte do movimento islamita citada pela Reuters. Netanyahu, cujo país se encontra cada vez mais isolado internacionalmente devido à destruição em Gaza, afirma que nunca permitirá a criação de um Estado palestiniano, contrariando a posição política de diversos países ocidentais que recentemente reconheceram a independência palestiniana. Um responsável informado sobre as negociações disse esperar que esta ronda de conversações dure pelo menos alguns dias, senão mais. Um acordo rápido é improvável, pois o objetivo é alcançar um entendimento abrangente com todos os detalhes definidos antes de iniciar o cessar-fogo. Alemanha vê "solução política viável" Hamas e Israel concordaram com os fundamentos do plano de Trump, embora não com os detalhes-chave, mas o Presidente norte-americano mostrou-se otimista. "Disseram-me que a primeira fase deve estar concluída esta semana, e estou a pedir a todos que ATUEM RAPIDAMENTE", escreveu Trump numa publicação nas redes sociais. O plano de Trump, que recebeu apoio de países ocidentais e árabes, é o esforço mais avançado até agora para pôr fim à guerra – a mais longa, destrutiva e mortal em gerações de conflito entre Israel e os palestinianos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que as negociações são mais promissoras do que as anteriores, pois "pela primeira vez em dois anos, não se trata apenas de um cessar-fogo, mas de uma solução política viável". Trump, que durante o seu primeiro mandato em 2020 mediou acordos de normalização entre Israel e vários países árabes, afirmou que o seu plano para Gaza pode abrir caminho para uma paz mais ampla no Médio Oriente e transformar a região.

