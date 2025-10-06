"Boa química": Lula pediu a Trump fim do "tarifaço" comercial

06 out, 2025 - 16:29 • Ricardo Vieira, com Reuters
Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos conversaram esta segunda-feira, ao telefone. Lula da Silva pediu a Donald Trump para recuar nas tarifas de 40% sobre os produtos e nas sanções a autoridades brasileiras.
Os dois líderes falaram durante cerca de 30 minutos e combinaram encontrar-se “em breve”, indica um comunicado do Governo do Brasil.
A conversa telefónica entre Lula e Trump decorreu num tom amigável, adianta Brasília.
Os dois presidentes recordaram a "boa química" entre os dois, durante a reunião da assembleia-geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, no mês passado.
"Considero nosso contato direto como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente", escreveu Lula da Silva, na rede social X (antigo Twitter).
O Presidente brasileiro revelou que Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, "para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad".
Lula da Silva convidou Donald Trump para participar na cimeira do clima COP30, que vai decorrer em Belém, na Amazónia, entre 10 e 21 de novembro deste ano.