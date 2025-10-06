Casa de juíza que decidiu contra Trump destruída em incêndio

A casa de uma juíza da Carolina do Sul foi destruída num grave incêndio no sábado, depois de ter recebido várias ameaçadas por ter tomado uma decisão contra as políticas de Donald Trump, ao longo das últimas semanas.

A casa de Diane Goodstein ardeu totalmente e a sua família, incluindo o marido que ficou ferido depois de ter saltado da varanda para escapar às chamas, tiveram de ser assistidos no hospital.

As autoridades estão a investigar as causas do incêndio e uma fonte policial não excluí que o caso possa estar relacionado com a decisão que a juíza tomou para impedir que o Governo federal recebesse dados pessoais dos eleitores da Carolina do Sul.

O Departamento da Justiça da administração Trump tinha exigido os dados de mais de 3.3 milhões de eleitores, incluindo nomes, moradas, datas de nascimento, cartas de condução e números de Segurança Social. O objetivo era tentar perceber se havia imigrantes em situação ilegal que podiam agora estar capacitados para votar.

A eleitora Anne Crook colocou uma ação preventiva em tribunal e a juíza Diane Goodstein decidiu contra o Governo norte-americano, suspendendo a ordem.

"É provável que a queixosa sofra danos imediatos e irreparáveis se a sua informação seja divulgada em violação do seu direito à privacidade", lê-se, na decisão.