Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Casa de juíza que decidiu contra Trump destruída em incêndio

06 out, 2025 - 09:20 • João Malheiro

Juíza impediu que o Governo federal recebesse dados pessoais dos eleitores da Carolina do Sul.

A+ / A-

A casa de uma juíza da Carolina do Sul foi destruída num grave incêndio no sábado, depois de ter recebido várias ameaçadas por ter tomado uma decisão contra as políticas de Donald Trump, ao longo das últimas semanas.

A casa de Diane Goodstein ardeu totalmente e a sua família, incluindo o marido que ficou ferido depois de ter saltado da varanda para escapar às chamas, tiveram de ser assistidos no hospital.

As autoridades estão a investigar as causas do incêndio e uma fonte policial não excluí que o caso possa estar relacionado com a decisão que a juíza tomou para impedir que o Governo federal recebesse dados pessoais dos eleitores da Carolina do Sul.

O Departamento da Justiça da administração Trump tinha exigido os dados de mais de 3.3 milhões de eleitores, incluindo nomes, moradas, datas de nascimento, cartas de condução e números de Segurança Social. O objetivo era tentar perceber se havia imigrantes em situação ilegal que podiam agora estar capacitados para votar.

A eleitora Anne Crook colocou uma ação preventiva em tribunal e a juíza Diane Goodstein decidiu contra o Governo norte-americano, suspendendo a ordem.

"É provável que a queixosa sofra danos imediatos e irreparáveis se a sua informação seja divulgada em violação do seu direito à privacidade", lê-se, na decisão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 06 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026