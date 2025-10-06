Deloitte reembolsa governo australiano após erros em relatório com recurso a IA

A Deloitte irá reembolsar parcialmente o governo australiano após admitir que parte de um relatório encomendado foi produzido com recurso a inteligência artificial e continha múltiplos erros, incluindo referências a estudos inexistentes. A notícia é avançada pelo “Financial Times” esta segunda-feira.

O relatório, encomendado em dezembro do ano passado por 439 mil dólares australianos (cerca de 266 mil euros), visava fornecer uma análise independente sobre falhas num sistema de penalizações automáticas aplicado a beneficiários de apoios sociais.

A versão original foi publicada no início de 2025, mas acabou corrigida e substituída no site oficial do departamento na passada sexta-feira.

Em agosto, o jornal Australian Financial Review revelou que o documento incluía múltiplas referências e citações incorretas, incluindo menções a estudos inexistentes atribuídos a académicos das universidades de Sydney e Lund, na Suécia.

Apesar dos erros, o Departamento do Emprego e das Relações Laborais esclareceu que “o conteúdo substancial e as recomendações do relatório não foram alterados”. A Deloitte assumiu as falhas e aceitou devolver o último pagamento previsto no contrato. A totalidade do contrato será tornada pública após a conclusão do processo.

Na versão revista do relatório, foi incluída uma menção explícita ao uso de inteligência artificial generativa. O apêndice indica que parte do trabalho foi produzido com recurso a “uma cadeia de ferramentas baseada em um modelo de linguagem de grande escala (Azure OpenAI GPT-4o)”, licenciado pelo próprio departamento governamental.

“As actualizações feitas não afectam de forma alguma o conteúdo substancial, as conclusões ou as recomendações do relatório”, garantiu a consultora na versão emendada do documento.

A Deloitte Austrália confirmou que “a situação foi resolvida directamente com o cliente”, sem adiantar mais detalhes sobre eventuais consequências internas.