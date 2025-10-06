Menu
Diretor interino do CDC defende vacinas separadas para sarampo, papeira e rubéola

06 out, 2025 - 21:02 • Reuters

Responsável interino do CDC defendeu que as vacinas contra sarampo, papeira e rubéola passem a ser administradas em separado. Merck alerta que não há evidência científica que justifique essa mudança.

O diretor interino dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, Jim O'Neill, defendeu esta segunda-feira o desenvolvimento de vacinas separadas para sarampo, papeira e rubéola, desafiando a atual prática da administração conjunta da vacina MMR.

A proposta foi prontamente contestada pela farmacêutica Merck, fabricante da vacina combinada, que defendeu que "não há qualquer evidência científica publicada que comprove benefícios em separar a vacina MMR".

A empresa salientou ainda que a separação implicaria mais injeções e um risco acrescido de falhas no esquema vacinal.

A controvérsia surge após o Centro de Controlo de Doenças ter alterado, no mesmo dia, a sua orientação geral sobre as vacinas contra a COVID-19, passando a recomendar a sua administração apenas após decisão partilhada entre médico e paciente.

A discussão sobre o calendário vacinal infantil intensificou-se desde que Robert F. Kennedy Jr., conhecido pelas suas posições antivacinas, assumiu funções como Secretário da Saúde dos EUA.

Kennedy substituiu toda a comissão consultiva sobre vacinas por membros que partilham das suas posições, e essa nova equipa encontra-se a rever o calendário nacional de vacinação.

