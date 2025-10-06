Drones levam aeroporto de Olso a suspender aterragens

A presença de drones no espaço aéreo norueguês fez com que o aeroporto de Oslo tivesse de suspender algumas aterragens esta segunda-feira.

"Uma ou mais aeronaves tiveram de aguardar no ar, até que a situação fosse clarificada. Nenhum avião viajou para outros aeroportos", referiu o aeroporto, em comunicado, citado pela Reuters.

A polícia norueguesa terá recebido um relato perto da meia-noite local (23h00 em Lisboa) de um piloto que terá visto três a cinco drones a aproximar-se do aeroporto de Oslo.

Depois de uma investigação, não foi detetada mais alguma disrupção do tráfego aéreo.

Este é o mais recente de uma série de incidentes semelhantes com drones que abalaram a aviação europeia e levantaram preocupações mais amplas com a segurança, depois de as invasões do espaço aéreo terem encerrado temporariamente aeroportos na Dinamarca e na Alemanha.

Os incidentes provocaram uma resposta dos líderes da União Europeia, que apoiaram os planos, numa cimeira em Copenhaga, na quarta-feira, para reforçar as defesas do bloco com medidas antidrones.

"A Europa precisa de ser capaz de se defender", disse a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, após a reunião.

O presidente russo, Vladimir Putin, brincou na quinta-feira dizendo que não iria voar mais drones sobre a Dinamarca, mas Moscovo negou a responsabilidade pelos incidentes.