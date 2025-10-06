​Greta Thunberg libertada por Israel: "Está a acontecer um genocídio em direto"

06 out, 2025 - 17:33 • Ricardo Vieira
Greta Thunberg acusa Israel de praticar um genocídio na Faixa de Gaza e os governos mundiais de fecharam os olhos. A ativista sueca que participou na Flotilha Humanitária falava esta segunda-feira na Grécia, depois de ser deportada por Israel.
“Deixem-me ser muito clara. Está a acontecer um genocídio diante os nossos olhos. Um genocídio em direto em todos os nossos telemóveis. Ninguém tem o privilégio de dizer que não sabe o que está a acontecer. Ninguém, no futuro, poderá dizer: nós não sabíamos”, declarou Greta Thunberg.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A conhecida defensora de causas humanitárias passou os últimos dias detida numa prisão de Israel, após a interceção da flotilha, que pretendia entregar ajuda humanitária em Gaza.
A jovem ativista sublinha nestas declarações à chegada à Grécia que, “ao abrigo da lei internacional, os Estados têm a obrigação legal de agir, prevenir e parar um genocídio de acontecer”.
“Isso significa o fim da cumplicidade, aplicar pressão a sério e acabar com a transferência de armas. Não vimos isso, nem estamos a ver os mínimos dos nossos governos”, critica Greta Thunberg.
Reportagem
Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e (...)
Acusa os sistemas internacionais de “traírem os palestinianos” e de não estarem a conseguir “impedir os piores crimes de guerra”.
“Eu nunca nunca vou compreender como os seres humanos podem ser tão maus, que deliberadamente deixam milhões de pessoas passar fome, a viver aprisionados num cerco ilegal, como continuação de décadas e décadas de opressão sufocante, apartheid e ocupação”, atirou Greta Thunberg.
No domingo à noite, chegaram a Lisboa os quatro portugueses que embarcaram na flotilha: Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves.
Israel anunciou esta segunda-feira a expulsão da ativista Greta Thunberg e de outros 170 ativistas que integravam uma flotilha internacional. Os ativistas foram deportados para a Grécia e a Eslováquia.
Segundo declarações anteriores de ativistas portugueses, suíços e espanhóis que também participavam na flotilha, estes terão sido sujeitos a condições desumanas durante a detenção por parte das forças israelitas.
Com as expulsões desta segunda-feira, sobe para 341 o número total de pessoas deportadas, entre as 479 que haviam sido inicialmente detidas.
Num comunicado divulgado com fotografias de Thunberg no aeroporto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou que todos os direitos legais dos participantes foram respeitados, acrescentando que o único incidente violento envolveu uma ativista que terá mordido uma médica na prisão de Ketziot.