​Greta Thunberg libertada por Israel: "Está a acontecer um genocídio em direto"

Greta Thunberg acusa Israel de praticar um genocídio na Faixa de Gaza e os governos mundiais de fecharam os olhos. A ativista sueca que participou na Flotilha Humanitária falava esta segunda-feira na Grécia, depois de ser deportada por Israel.



“Deixem-me ser muito clara. Está a acontecer um genocídio diante os nossos olhos. Um genocídio em direto em todos os nossos telemóveis. Ninguém tem o privilégio de dizer que não sabe o que está a acontecer. Ninguém, no futuro, poderá dizer: nós não sabíamos”, declarou Greta Thunberg.

A conhecida defensora de causas humanitárias passou os últimos dias detida numa prisão de Israel, após a interceção da flotilha, que pretendia entregar ajuda humanitária em Gaza.

A jovem ativista sublinha nestas declarações à chegada à Grécia que, “ao abrigo da lei internacional, os Estados têm a obrigação legal de agir, prevenir e parar um genocídio de acontecer”.

“Isso significa o fim da cumplicidade, aplicar pressão a sério e acabar com a transferência de armas. Não vimos isso, nem estamos a ver os mínimos dos nossos governos”, critica Greta Thunberg.