"Hipotermia é um risco real.” Tempestade súbita deixa centenas de montanhistas retidos no Evereste

Centenas de montanhistas que faziam trekking num vale tibetano ficaram encurralados por um nevão, pouco habitual nesta altura do ano, junto à face oriental do Monte Evereste, no Tibete. Cerca de 350 turistas foram conduzidos em segurança por equipas de resgate, segundo noticiaram os meios de comunicação estatais chineses, enquanto chuvas e nevões invulgarmente intensos assolavam os Himalaias. No entanto, cerca de 200 ainda esperavam ajuda. Há uma vítima mortal a lamentar em Qinghai, segundo as informações divulgadas pela imprensa. Os 350 turistas resgatados chegaram à pequena localidade de Qudang e o contacto com mais de 200 outros montanhistas — que tinha sido perdido — foi entretanto estabelecido, segundo a televisão estatal CCTV. Do lado do Tibete, a imprensa divulgou um vídeo mostrando centenas de pessoas a serem recebidas com sopa quente num salão comunitário, antes de embarcarem em autocarros que os retiraram da zona afetada.

Os visitantes do remoto vale de Karma, que conduz à face oriental Kangshung do Everest, contavam-se às centenas esta semana, aproveitando os oito dias de feriado nacional na China. “O tempo este ano não é normal"

“Estava tão húmido e frio nas montanhas, e a hipotermia é um risco real”, disse Chen Geshuang, integrante de um grupo de 18 montanhistas que conseguiu chegar a Qudang. “O tempo este ano não é normal. O guia disse que nunca tinha encontrado um clima assim em outubro. E tudo aconteceu de forma súbita.” O grupo de Chen desceu da montanha no domingo e foi recebido com chá doce pelos habitantes locais, após uma noite angustiante de neve intensa acompanhada de trovões e relâmpagos. Centenas de habitantes locais e equipas de resgate foram mobilizados para remover a neve que bloqueava o acesso à região, onde cerca de mil pessoas ficaram presas, segundo um relatório anterior do portal noticioso estatal Jimu News. Os restantes montanhistas deverão chegar a Qudang de forma faseada, com o apoio das equipas de resgate organizadas pelo governo local, indicou a CCTV.