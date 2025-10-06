Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Juiz abatido a tiro em pleno tribunal por homem que estava a ser julgado

06 out, 2025 - 18:14 • Lusa

Incidente aconteceu na Albânia. Atirador terá declarado que "estava a perder" o caso e que foi por esse motivo que disparou sobre o juiz.

A+ / A-

Um juiz do Tribunal de Recurso de Tirana, na Albânia, foi abatido a tiro em plena sala de audiências por um homem que estava a ser julgado. O incidente aconteceu esta segunda-feira. O homem foi rapidamente detido, anunciou a polícia albanesa, em comunicado.

Astrit Kalaja presidia à audiência quando o arguido retirou uma arma e disparou contra o juiz.

"Transportado de urgência para o hospital, o juiz sucumbiu aos ferimentos ainda a caminho da unidade hospitalar", precisou a polícia.

Um homem e o filho, partes no processo, também foram atingidos e levados para o hospital, mas encontram-se fora de perigo.

Segundo a imprensa local, o atirador - que estava a ser julgado por um litígio relacionado com direitos de propriedade sobre um terreno - terá declarado que "estava a perder" o caso e que foi por esse motivo que disparou sobre o juiz.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026