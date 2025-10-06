Juiz abatido a tiro em pleno tribunal por homem que estava a ser julgado

Um juiz do Tribunal de Recurso de Tirana, na Albânia, foi abatido a tiro em plena sala de audiências por um homem que estava a ser julgado. O incidente aconteceu esta segunda-feira. O homem foi rapidamente detido, anunciou a polícia albanesa, em comunicado.

Astrit Kalaja presidia à audiência quando o arguido retirou uma arma e disparou contra o juiz.

"Transportado de urgência para o hospital, o juiz sucumbiu aos ferimentos ainda a caminho da unidade hospitalar", precisou a polícia.

Um homem e o filho, partes no processo, também foram atingidos e levados para o hospital, mas encontram-se fora de perigo.

Segundo a imprensa local, o atirador - que estava a ser julgado por um litígio relacionado com direitos de propriedade sobre um terreno - terá declarado que "estava a perder" o caso e que foi por esse motivo que disparou sobre o juiz.