Sudão

Líder rebelde culpado por crimes cometidos durante vinte anos no Darfur

06 out, 2025 - 18:13 • Redação

"Não pode haver impunidade para crimes em larga escala contra civis", afirma o alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Tü​rk.

A+ / A-

O líder militar do Sudão, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, foi considerado culpado pelo Tribunal Internacional de Crimes de Guerra por cometer crimes de guerra e contra a humanidade na região de Darfur, Sudão, há mais de vinte anos.

Também conhecido como Ali Kushayb, o líder rebelde integrava um grupo terrorista apoiado pelo Governo para aterrorizar a região sudanesa e foi responsável por matar centenas de milhares de pessoas. Desde os conflitos, 2,7 milhões de pessoas vivem deslocadas.

O caso judicial refere-se à crise humanitária de 2003 a 2020 e às alegações de limpeza étnica e genocídio contra a população não-árabe da região. Os sobreviventes partilharam, no julgamento. que as aldeias foram incendiadas, pessoas massacradas e mulheres forçadas à escravatura sexual.

Kushayb é a primeira pessoa do grupo a ser julgada, mas o arguido disse que era um caso de identidade trocada. Ali declarou-se inocente e negou a lista de 31 acusações de crimes.

A sentença definitiva não é, para já, conhecida, mas calcula-se que a pena poderá ser de prisão perpétua.

