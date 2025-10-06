Líder rebelde culpado por crimes cometidos durante vinte anos no Darfur

O líder militar do Sudão, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, foi considerado culpado pelo Tribunal Internacional de Crimes de Guerra por cometer crimes de guerra e contra a humanidade na região de Darfur, Sudão, há mais de vinte anos.

Também conhecido como Ali Kushayb, o líder rebelde integrava um grupo terrorista apoiado pelo Governo para aterrorizar a região sudanesa e foi responsável por matar centenas de milhares de pessoas. Desde os conflitos, 2,7 milhões de pessoas vivem deslocadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O caso judicial refere-se à crise humanitária de 2003 a 2020 e às alegações de limpeza étnica e genocídio contra a população não-árabe da região. Os sobreviventes partilharam, no julgamento. que as aldeias foram incendiadas, pessoas massacradas e mulheres forçadas à escravatura sexual.

Kushayb é a primeira pessoa do grupo a ser julgada, mas o arguido disse que era um caso de identidade trocada. Ali declarou-se inocente e negou a lista de 31 acusações de crimes.



A sentença definitiva não é, para já, conhecida, mas calcula-se que a pena poderá ser de prisão perpétua.