Macron encarrega primeiro-ministro cessante de negociações para travar crise política

O Presidente francês, Emmanuel Macron, atribuiu esta segunda-feira ao primeiro-ministro cessante, Sébastien Lecornu, a missão de liderar conversações de emergência com as restantes forças políticas, numa tentativa de evitar o agravamento da crise política que se arrasta em França.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Lecornu apresentou a demissão do seu Governo poucas horas depois de anunciar a composição do novo executivo, tornando-o o mais efémero da história política recente do país.

Em 21 meses, França já teve cinco primeiros-ministros, um número inédito que reflete a instabilidade crescente no Palácio do Eliseu.

De acordo com um comunicado da Presidência francesa, “o Presidente da República confiou ao senhor Sébastien Lecornu, primeiro-ministro cessante encarregado dos assuntos correntes, a responsabilidade de conduzir negociações finais até quarta-feira à noite, com vista à definição de uma plataforma de ação e estabilidade para o país.”