Macron encarrega primeiro-ministro cessante de negociações para travar crise política

06 out, 2025 - 18:22 • Fábio Monteiro com Reuters
O Presidente francês, Emmanuel Macron, atribuiu esta segunda-feira ao primeiro-ministro cessante, Sébastien Lecornu, a missão de liderar conversações de emergência com as restantes forças políticas, numa tentativa de evitar o agravamento da crise política que se arrasta em França.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Lecornu apresentou a demissão do seu Governo poucas horas depois de anunciar a composição do novo executivo, tornando-o o mais efémero da história política recente do país.
Em 21 meses, França já teve cinco primeiros-ministros, um número inédito que reflete a instabilidade crescente no Palácio do Eliseu.
De acordo com um comunicado da Presidência francesa, “o Presidente da República confiou ao senhor Sébastien Lecornu, primeiro-ministro cessante encarregado dos assuntos correntes, a responsabilidade de conduzir negociações finais até quarta-feira à noite, com vista à definição de uma plataforma de ação e estabilidade para o país.”
França
Antigo ministro da Defesa de François Bayrou e pol(...)
No entanto, mesmo que essas negociações venham a ser bem-sucedidas, Lecornu já fez saber que não pretende ser reconduzido como primeiro-ministro, revelou esta segunda-feira o “Le Figaro”.
Segundo o jornal francês, Lecornu comunicou essa decisão a Emmanuel Macron e apenas aceitou liderar as conversações como missão limitada no tempo.
O antigo governante transmitirá ao Presidente as suas conclusões na quarta-feira, data-limite fixada pelo Eliseu.
A oposição, por seu lado, voltou a exigir eleições legislativas antecipadas, considerando que “qualquer tentativa de compromisso sem voto popular é ilegítima”, segundo fontes parlamentares citadas pela imprensa francesa.