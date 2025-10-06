Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ouro atinge novo recorde ao aproximar-se dos 3.945 dólares

06 out, 2025 - 08:54 • Lusa

Ouro valorizou quase 50% este ano.

A+ / A-

O ouro, um ativo de refúgio para os investidores em momentos de incerteza, atingiu este domingo um novo máximo histórico, aproximando-se dos 3.945 dólares por onça.

De acordo com os dados da Bloomberg compilados pela agência EFE, às 07h06 (06h06 em Lisboa), o metal amarelo atingiu um novo máximo, situando-se nos 3.944,73 dólares, superando o anterior máximo anterior, atingido na quinta-feira, de 3.896,85 dólares.

Às 07h45 (06h45 em Lisboa), o ouro subia com menos força (1,06%) e distanciava-se momentaneamente dos seus máximos, situando-se nos 3.931,83 dólares.

As compras massivas por parte dos bancos centrais, a fraqueza do dólar e o contexto geopolítico estão a impulsionar a subida do ouro, que valorizou quase 50% este ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 06 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026