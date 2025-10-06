Menu
Caso Jeffrey Epstein

Supremo Tribunal dos EUA rejeita recurso de Ghislaine Maxwell sobre tráfico sexual de Epstein

06 out, 2025 - 19:20 • Reuters

"Esta luta não terminou. Continuaremos a procurar todos os meios disponíveis para garantir que a justiça é feita", aponta o advogado de Maxwell, David Oscar Markus.

A+ / A-

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos (EUA) rejeitou ouvir a socialite britânica Ghislaine Maxwell esta segunda-feira. O tribunal descarta qualquer possibilidade de recurso para a sua condenação por ter ajudado no caso de tráfico sexual do falecido empresário e criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Em particular, o caso refere-se aos abusos sexuais de adolescentes e tráfico sexual de menores, evitando um caso que continua a perseguir o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a sua administração depois de ser revelada uma carta de Trump para desejar um feliz aniversário, em 2003, num rascunho de uma mulher nua.

"Estamos, naturalmente, profundamente desapontados pelo Supremo Tribunal ter recusado ouvir o caso de Ghislaine Maxwell. Mas esta luta não terminou. Permanecem sérias questões jurídicas e factuais, e continuaremos a procurar todos os meios disponíveis para garantir que a justiça é feita", aponta o advogado de Maxwell, David Oscar Markus.

O caso Epstein tem sido alvo de teorias da conspiração ao longo das últimas décadas, já que Trump foi amigo de Jeffrey Epstein na década de 1990.

A e ex-namorada e cúmplice de Epstein cumpre uma pena de 20 anos de prisão, depois de ser detida em 2021 culpada em 2021 por um júri em 2021, em Nova Iorque, EUA. Os juízes não explicaram o motivo de rejeitar o recurso de Maxwell.

Ghislaine Maxwell recrutava e aliciava raparigas menores para encontros sexuais entre 1994 e 2004.

