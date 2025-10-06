Supremo Tribunal dos EUA rejeita recurso de Ghislaine Maxwell sobre tráfico sexual de Epstein

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos (EUA) rejeitou ouvir a socialite britânica Ghislaine Maxwell esta segunda-feira. O tribunal descarta qualquer possibilidade de recurso para a sua condenação por ter ajudado no caso de tráfico sexual do falecido empresário e criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Em particular, o caso refere-se aos abusos sexuais de adolescentes e tráfico sexual de menores, evitando um caso que continua a perseguir o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a sua administração depois de ser revelada uma carta de Trump para desejar um feliz aniversário, em 2003, num rascunho de uma mulher nua.

"Estamos, naturalmente, profundamente desapontados pelo Supremo Tribunal ter recusado ouvir o caso de Ghislaine Maxwell. Mas esta luta não terminou. Permanecem sérias questões jurídicas e factuais, e continuaremos a procurar todos os meios disponíveis para garantir que a justiça é feita", aponta o advogado de Maxwell, David Oscar Markus.



O caso Epstein tem sido alvo de teorias da conspiração ao longo das últimas décadas, já que Trump foi amigo de Jeffrey Epstein na década de 1990.