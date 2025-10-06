Trump confirma novo ataque a navio nas Caraíbas e sugere operações antidroga em terra

Os Estados Unidos realizaram outro ataque contra uma embarcação que se deslocava nas Caraíbas, confirmou o Presidente norte-americano, sugerindo que Washington pode em breve transferir as operações antidroga do mar para terra.

No domingo, durante o discurso de celebração do 250.º aniversário da Marinha dos EUA, na Estação Naval de Norfolk, no estado da Virgínia, Donald Trump afirmou que os ataques a barcos de droga têm sido tão bem sucedidos que "já não há embarcações" nas Caraíbas.

"Nas últimas semanas, a Marinha tem apoiado a nossa missão de eliminar completamente os terroristas dos cartéis. Não encontrámos nenhum. Nem sequer barcos de pesca, já ninguém quer entrar na água", sublinhou.

No discurso, o dirigente norte-americano referiu-se ao mais recente ataque, que terá ocorrido no sábado à noite, sem dar pormenores. Questionado pelos jornalistas no regresso à Casa Branca, disse: "O meu pessoal dar-vos-á esses pormenores".

Trump advertiu ainda que, depois de os Estados Unidos não conseguirem encontrar traficantes de droga no mar, vão "ter de começar a procurar em terra".

Na sexta-feira, o Pentágono comunicou mais uma incursão militar nas Caraíbas contra embarcações suspeitas de tráfico de droga, assinalando a quarta operação deste tipo desde o início de setembro.

"Cada um desses barcos é responsável pela morte de 25 mil norte-americanos e famílias, e quando se olha para isto deste ponto de vista, o que estamos a fazer é um ato de bondade", comentou o Presidente perante as tropas.

Até ao momento, pelo menos 21 pessoas foram mortas nos ataques, de acordo com as autoridades norte-americanas.