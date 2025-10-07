Alemanha. Autarca em estado crítico após ter sido esfaqueada

Uma presidente de câmara recém-eleita foi encontrada ferida no oeste da Alemanha com múltiplas facadas e a sua vida está em perigo, disse uma fonte de segurança à Reuters na terça-feira.

O jornal Bild noticiou que Iris Stalzer, social-democrata que deverá assumir o cargo em novembro depois de ter sido eleita presidente da Câmara de Herdecke, na região do Ruhr, há uma semana, foi encontrada pelo filho adotivo. No entretanto, o mesmo jornal apurou que o mesmo filho, de 15 anos, foi retirado do local algemado e com um fato de proteção de provas.

"Os investigadores disseram que isto foi puramente para proteger as provas", acrescenta o mesmo jornal, que adianta que o adolescente contou à polícia que a mãe tinha sido atacada por vários homens.

O jornal WDR, por sua vez, adianta que o alerta foi dado por volta das 12h40, hora local, pelo filho de 15 anos, que encontrou a mãe à porta de casa. Depois de esfaqueada várias vezes nas imediações da habitação, a vítima terá conseguido arrastar-se até casa para pedir ajuda.



A polícia já está no local e isolou a área para proceder a perícias.

Stalzer é advogada de direito do trabalho e trabalhou durante muitos anos na política local de Herdecke, uma cidade histórica com cerca de 20 mil habitantes. Tem 57 anos e dois filhos adolescentes, um de 15 e outra de 17 anos. A filha adotiva também estaria em casa.

As autoridades locais e regionais ainda não prestaram declarações.



Ataque após campanha eleitoral feroz

O ataque acontece após uma campanha regional que, segundo os políticos da Renânia do Norte-Vestfália, o maior estado da Alemanha, se caracterizou pela crueldade e crueza do seu tom.

O motivo não foi esclarecido, mas o caso evoca a memória do assassinato, em 2019, do presidente conservador do governo local, Walter Luebcke, apoiante da política de refugiados da então chanceler Angela Merkel, que foi morto a tiro por um ativista de extrema-direita enquanto fumava um cigarro a altas horas da noite no terraço da sua casa.

Quatro anos antes, Henriette Reker foi esfaqueada por um extremista de direita um dia antes de ser eleita presidente da Câmara de Colónia. Recuperou totalmente e deve deixar o cargo ainda este ano.

Um estudo recente descobriu que 60% dos políticos na Alemanha já sofreram violência pelo menos uma vez, com um em cada cinco a afirmar que os tornou mais relutantes em aparecer em público.