Contra Bad Bunny, republicana quer que inglês seja única língua oficial dos EUA

Uma congressista da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos (EUA), Marjorie Taylor Greene, pediu na segunda-feira à Câmara que aprovasse um projeto de lei para tornar o inglês a única língua oficial dos EUA.

As declarações surgem após o cantor porto-riquenho Bad Bunny, o artista escolhido para atuar no intervalo do campeonato de futebol americano, Super Bowl, dizer em espanhol que a sua presença no evento desportivo foi uma conquista para a comunidade latina, no sábado, durante o Saturday Night Live (um programa humorístico dos EUA).

Bad Bunny disse ainda que, se as pessoas não entenderam o que ele disse em espanhol, então têm quatro meses para aprender, sendo que atuação é no dia 08 de fevereiro de 2026, em Santa Clara, na Califórnia.

A congressista acrescentou que a Liga Nacional de Futebol Americano (sigla em inglês, NFL) "deveria parar de ter apresentações sexuais demoníacas durante os seus concertos no intervalo".

O projeto de lei de Taylor, apresentado a 05 de março e atualmente em fase legislativa inicial, promove a transformação do inglês na língua oficial do governo federal.