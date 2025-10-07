Edifício desabou no centro de Madrid e faz vários feridos e desaparecidos

07 out, 2025 - 12:55 • Ana Kotowicz
Um edifício desabou no centro de Madrid, na rua Hileras, na zona da Ópera. Há pelo menos três feridos, um deles graves, e várias pessoas poderão estar presas nos escombros, segundo informação avançada pela imprensa local.
Ao final da manhã, estavam no terreno 11 equipas dos Bombeiros de Madrid, apoiadas por um dispositivo da Proteção Civil, escrevia o El País. Além disso, o mesmo jornal — que cita uma comerciante local — dizia haver muita polícia e ambulâncias no local, situação que se manteve nas horas seguintes.
Já o El Mundo, por volta das 13h00 (hora de Lisboa), apontava para um ferido grave e dois ligeiros e acrescentava que as equipas no local procuravam desaparecidos.
“O edifício caiu e não podemos passar. Está cheio de ambulâncias e polícias, e não nos deixam entrar”, disse a responsável pela loja de chocolates San Ginés, situada na rua ao lado do desabamento, citada pelo El País.
Segundo as autoridades espanholas, em causa está um edifício que estava a ser reabilitado, e do qual desabaram seis andares, temendo-se que possa haver pessoas presas nos escombros e que estariam a trabalhar na obra. Tudo indica que será o caso de pelo menos quatro pessoas.
“O edifício que caiu estava abandonado há muito tempo e encontrava-se em obras. Tinham instalado uma grua enorme no andaime. Disseram-me que iam fazer um hotel e que as obras durariam dois anos”, diz uma moradora ao El País. “Há cerca de meia hora senti um tremor terrível na rua e levantou-se imenso pó em frente ao edifício, uma nuvem que deixou as pessoas assustadas e confusas”, contou.