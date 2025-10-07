(Em atualização)

Um edifício desabou no centro de Madrid, na rua Hileras, na zona da Ópera. Ainda não há confirmação oficial do número de feridos, mas uma pessoa poderá estar presa nos escombros, segundo a informação avançada pela imprensa local.

No terreno estão mobilizadas 11 equipas dos Bombeiros de Madrid e um dispositivo da Proteção Civil, escreve o El País. Além disso, o mesmo jornal — que cita uma comerciante local — escreve que há muita polícia e ambulâncias no local.

Já o El Mundo, aponta para um ferido grave e dois ligeiros e acrescenta que as equipas no local procuram desaparecidos.

“O edifício caiu e não podemos passar. Está cheio de ambulâncias e polícias, e não nos deixam entrar”, disse a responsável pela loja de chocolates San Ginés, situada na rua ao lado do desabamento, disse ao EL País.

