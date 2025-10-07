07 out, 2025 - 12:55 • Ana Kotowicz
(Em atualização)
Um edifício desabou no centro de Madrid, na rua Hileras, na zona da Ópera. Ainda não há confirmação oficial do número de feridos, mas uma pessoa poderá estar presa nos escombros, segundo a informação avançada pela imprensa local.
No terreno estão mobilizadas 11 equipas dos Bombeiros de Madrid e um dispositivo da Proteção Civil, escreve o El País. Além disso, o mesmo jornal — que cita uma comerciante local — escreve que há muita polícia e ambulâncias no local.
Já o El Mundo, aponta para um ferido grave e dois ligeiros e acrescenta que as equipas no local procuram desaparecidos.
“O edifício caiu e não podemos passar. Está cheio de ambulâncias e polícias, e não nos deixam entrar”, disse a responsável pela loja de chocolates San Ginés, situada na rua ao lado do desabamento, disse ao EL País.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo as autoridades citadas pela imprensa espanhola, em causa está um edifício que estava a ser reabilitado, e do qual desabaram seis andares, temendo-se que possa haver uma pessoa presa que estaria a trabalhar na obra. Esta informação ainda carece de confirmação oficial.
“O edifício que caiu estava abandonado há muito tempo e encontrava-se em obras. Tinham instalado uma grua enorme no andaime. Disseram-me que iam fazer um hotel e que as obras durariam dois anos”, diz uma moradora ao El País. “Há cerca de meia hora senti um tremor terrível na rua e levantou-se imenso pó em frente ao edifício, uma nuvem que deixou as pessoas assustadas e confusas”, contou.