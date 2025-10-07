Menu
Falta de pessoal no controlo aéreo volta a atrasar voos nos EUA

07 out, 2025 - 23:40 • Reuters

Problemas de pessoal no controlo de tráfego aéreo atrasaram voos em vários aeroportos norte-americanos pelo segundo dia consecutivo. A paralisação parcial do governo já dura há sete dias e agrava as perturbações no sector da aviação.

A+ / A-

A crise no controlo de tráfego aéreo nos Estados Unidos provocou, esta terça-feira, novos atrasos em múltiplos aeroportos, numa altura em que o encerramento parcial do governo federal entra no seu sétimo dia. A Administração Federal de Aviação (FAA) confirmou que a escassez de pessoal continua a afetar a operação normal em locais como Nashville e Newark.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo a FAA, os voos com destino ao aeroporto de Newark estão a ser retidos por períodos até 30 minutos. Em Nashville, os problemas levaram à suspensão de algumas operações, sendo que o controlo de aproximação será transferido para o centro de Memphis.

Aeroportos como o de Chicago O'Hare também estão a registar fortes constrangimentos. A autoridade aérea anunciou a redução do número de chegadas por hora, com atrasos médios de 41 minutos. Foram ainda identificadas dificuldades no centro de controlo de Atlanta.

Apesar das condições meteorológicas adversas que também afetam as ligações aéreas, a principal causa dos atrasos é a ausência de milhares de trabalhadores essenciais que, embora obrigados a comparecer, não estão a ser remunerados. Cerca de 13 mil controladores aéreos e 50 mil agentes de segurança da aviação continuam em funções sem receber vencimento.

"Se não temos controladores, vamos garantir que o espaço aéreo está seguro. O que fazemos é abrandar o tráfego", disse o secretário dos Transportes, Sean Duffy, na Fox News. O responsável revelou que há zonas do país onde a força de trabalho foi reduzida em 50% desde o início do shutdown.

De acordo com o site de monitorização FlightAware, mais de 2.500 voos foram atrasados esta terça-feira. Em Nashville, isso afetou cerca de 20% das partidas. Em Chicago O'Hare, os atrasos envolveram mais de 15% dos voos.

Tópicos
