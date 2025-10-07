Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 07 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fontes do Hamas disseram que negociações sobre Gaza foram positivas

07 out, 2025 - 09:01 • Lusa

A guerra em Gaza começou há precisamente dois anos, após o ataque do Hamas contra território israelita.

A+ / A-

As negociações indiretas entre Israel e o Hamas, que começaram segunda-feira no Egito com o objetivo de pôr fim à guerra em Gaza, foram "positivas" e devem ser retomadas esta terça-feira, disseram à France Presse duas fontes palestinianas.

As fontes próximas da equipa negocial do Hamas, disseram à Agência France Presse (AFP) que o encontro de segunda-feira à noite foi positivo acrescentando que a reunião prolongou-se durante quatro horas.

Segundo a AFP, as negociações indiretas devem ser retomadas hoje ao meio-dia (10h00 em Lisboa) em Sharm el-Sheikh, uma estância turística egípcia localizada na Península do Sinai.

No dia 29 de setembro, após contactos com o Hamas e com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o Presidente norte-americano, Donald Trump, revelou um plano para pôr fim à guerra em Gaza, incluindo a libertação de todos os reféns, uma retirada gradual do Exército israelita e o desarmamento do movimento que controla o enclave palestiniano.

A guerra em Gaza começou há precisamente dois anos, após o ataque do Hamas contra território israelita.

O ataque do dia 07 de outubro de 2023 resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um relatório compilado pela AFP com base em dados oficiais.

Das 251 pessoas raptadas do Hamas nesse dia, 47 continuam reféns em Gaza, 25 das quais já terão morrido, segundo o Exército de Israel.

A resposta militar de grande escala de Israel fez 67.160 mortos no enclave costeiro palestiniano, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 07 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026