Fontes do Hamas disseram que negociações sobre Gaza foram positivas

As negociações indiretas entre Israel e o Hamas, que começaram segunda-feira no Egito com o objetivo de pôr fim à guerra em Gaza, foram "positivas" e devem ser retomadas esta terça-feira, disseram à France Presse duas fontes palestinianas.

As fontes próximas da equipa negocial do Hamas, disseram à Agência France Presse (AFP) que o encontro de segunda-feira à noite foi positivo acrescentando que a reunião prolongou-se durante quatro horas.

Segundo a AFP, as negociações indiretas devem ser retomadas hoje ao meio-dia (10h00 em Lisboa) em Sharm el-Sheikh, uma estância turística egípcia localizada na Península do Sinai.

No dia 29 de setembro, após contactos com o Hamas e com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o Presidente norte-americano, Donald Trump, revelou um plano para pôr fim à guerra em Gaza, incluindo a libertação de todos os reféns, uma retirada gradual do Exército israelita e o desarmamento do movimento que controla o enclave palestiniano.

A guerra em Gaza começou há precisamente dois anos, após o ataque do Hamas contra território israelita.

O ataque do dia 07 de outubro de 2023 resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um relatório compilado pela AFP com base em dados oficiais.

Das 251 pessoas raptadas do Hamas nesse dia, 47 continuam reféns em Gaza, 25 das quais já terão morrido, segundo o Exército de Israel.

A resposta militar de grande escala de Israel fez 67.160 mortos no enclave costeiro palestiniano, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.