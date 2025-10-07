Greta Thunberg alega "sequestro e tortura" na detenção em Israel

A ativista sueca Greta Thunberg alegou esta terça-feira que a própria e outros detidos da Flotilha Humanitária a caminho de Gaza foram sujeitos a tortura na prisão israelita que ficaram apreendidos.

Thunberg disse numa conferência em Estocolmo que foram alvos de "sequestro e tortura" pelos militares israelitas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Pessoalmente, não quero partilhar aquilo a que fui sujeita porque não quero que isto se torne manchete a dizer 'Greta foi torturada', porque esta não é a história", disse, acrescentando que aquilo a que foram sujeitos não é nada comparado ao que se vive em Gaza diariamente.

A ativista reforçou que não teve acesso a água potável e que os outros detidos ficaram privados de medicação prioritária.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, insistiu que os militares não maltrataram os ativistas detidos. Água, comida e acesso à casa de banho foram condições confirmadas pelo ministro, afirmando que estes relatos são exagerados.

Greta Thunberg foi uma das 478 pessoas detidas da Flotilha Global Sumud e repatriada esta segunda-feira.