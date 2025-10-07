Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tribunal Penal Internacional

Meloni alega ter sido denunciada por ser "cúmplice de genocídio" e de Israel

07 out, 2025 - 20:45 • Reuters

Também dois ministros foram denunciados por serem cúmplices de Israel ao Tribunal Penal Internacional, garante a primeira-ministra italiana.

A+ / A-

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, afirmou esta terça-feira que a própria e dois ministros foram reportados ao Tribunal Pena Internacional (TPI). A denúncia justifica-se por alegada cumplicidade com Israel e, como tal, "cumplicidade com o genocídio" em Gaza.

Em entrevista no canal televisivo italiano RAI, Meloni explicou que o ministro da Defesa, Guido Crosetto, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, foram também denunciados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chefe do grupo de defesa Leonardo, Roberto Cingolani, é um outro nome possível de se juntar às denúncias, segundo a primeira-ministra italiana.

O governo de extrema-direita de Meloni tem sido alvo de críticas pelos populares, com protestos de milhares de pessoas nas ruas sobre a situação vivida em Gaza.

Meloni disse ainda, em tempo de antena, acreditar que o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, chegou à conclusão de que a Rússia não estava interessada num acordo de paz com a Ucrânia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026