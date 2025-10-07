Meloni alega ter sido denunciada por ser "cúmplice de genocídio" e de Israel

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, afirmou esta terça-feira que a própria e dois ministros foram reportados ao Tribunal Pena Internacional (TPI). A denúncia justifica-se por alegada cumplicidade com Israel e, como tal, "cumplicidade com o genocídio" em Gaza.

Em entrevista no canal televisivo italiano RAI, Meloni explicou que o ministro da Defesa, Guido Crosetto, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, foram também denunciados.

O chefe do grupo de defesa Leonardo, Roberto Cingolani, é um outro nome possível de se juntar às denúncias, segundo a primeira-ministra italiana.

O governo de extrema-direita de Meloni tem sido alvo de críticas pelos populares, com protestos de milhares de pessoas nas ruas sobre a situação vivida em Gaza.

Meloni disse ainda, em tempo de antena, acreditar que o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, chegou à conclusão de que a Rússia não estava interessada num acordo de paz com a Ucrânia.