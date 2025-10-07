Químicos eternos encontrados no sangue de secretário de Estado português e outros líderes europeus

Vinte e quatro responsáveis políticos de 19 Estados-membros da União Europeia, incluindo uma comissária europeia e o secretário de Estado português do Ambiente, João Manuel Esteves, testaram positivo para a presença de substâncias perfluoroalquiladas (PFAS) no sangue.

O estudo foi realizado pelo Ministério do Ambiente da Dinamarca, em colaboração com o European Environmental Bureau (EEB).

Os resultados expõem a disseminação destes compostos químicos, conhecidos como “químicos eternos”, mesmo entre os decisores políticos que regulam a sua utilização.

Entre os contaminados estão Jessika Roswall, comissária europeia para o Ambiente, e Magnus Heunicke, ministro dinamarquês do Ambiente e Igualdade de Género.

Em metade dos casos, os níveis encontrados superam os 6,9 nanogramas por mililitro, limite acima do qual não se pode excluir risco para a saúde, segundo o consórcio europeu HBM4EU.

Foram detetadas entre três e oito substâncias PFAS em cada indivíduo testado, num total de 13 compostos analisados. O PFOS, cuja utilização está restringida desde 2008, apresentou as maiores concentrações, com um máximo de 17,19 ng/ml. Todos os indivíduos testados ultrapassam o limiar de 2 ng/ml, valor a partir do qual a Academia Nacional de Ciências dos EUA recomenda acompanhamento médico.

“A contaminação por PFAS não poupa ninguém, e a regulação funciona”, disse Anne-Sofie Bäckar, diretora-executiva da ChemSec. Segundo a responsável, os dados provam que “onde há proibição, os níveis começam a cair”, apelando a uma proibição universal dos PFAS na União Europeia.