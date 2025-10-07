Menu
Guerra Israel-Hamas

"Uma oportunidade não deve ser perdida". UE apela a negociações construtivas para paz em Gaza

07 out, 2025 - 10:36 • Catarina Severino Alves

Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa consideram que este é o momento de abrir caminho a uma paz duradoura em Gaza.

Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa, afirmaram esta terça-feira que as negociações que estão a decorrer entre Israel e o Hamas constituem "uma oportunidade que não deve ser perdida".

"Apelamos a todas as partes que participem de forma construtiva nas conversações em Sharm el Sheik [no Egito], no contexto do plano apresentado pelo Presidente Donald Trump. Este momento deve ser aproveitado para abrir caminho a uma paz duradoura na região, com base na solução dos dois Estados", escreveram os líderes europeus numa mensagem conjunta na rede social X.



Von der Leyen e Costa sublinham que a "libertação imediata de todos os reféns e um cessar-fogo" estão agora ao alcance das duas partes.

No dia em que se assinalam dois anos do início da guerra entre Israel e o Hamas, os responsáveis da União Europeia relembram o "horror dos ataques do Hamas a 7 de outubro", que desencadearam o conflito, e "a dor que causaram às vítimas inocentes, às suas famílias e a todo o povo de Israel".

Recentemente, reavivaram-se as esperanças de paz, devido ao plano de 20 pontos apresentado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Benjamin Netanyahu apoiou-o, enquanto o Hamas aceitou alguns elementos, mas quer negociar outros.

As negociações estão a decorrer, de forma indireta, no Egito, que tem sido um dos mediadores, a par do Qatar e dos EUA.

