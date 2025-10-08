Menu
Estados Unidos

Antigo diretor do FBI declara-se inocente perante o tribunal

08 out, 2025 - 16:24 • Reuters

​James Comey é o protagonista da primeira acusação contra adversário político do Presidente Donald Trump.

O antigo diretor do FBI James Comey declarou-se esta quarta-feira inocente das acusações de falso testemunho e obstrução a uma investigação do Congresso.

Esta é a primeira ação judicial do Departamento de Justiça contra um dos opositores políticos do Presidente Donald Trump.

As acusações foram apresentadas por Lindsey Halligan, ex-advogada pessoal de Trump, nomeada no mês passado como procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia, após Trump ter afastado o anterior procurador devido à sua relutância em processar Comey e a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James.

O tribunal agendou o início do julgamento para 5 de janeiro.

O advogado de Comey, Patrick Fitzgerald, registou a declaração de inocência em nome do seu cliente, numa audiência que durou cerca de 25 minutos.

“A nossa posição é que esta acusação foi feita por ordem direta do Presidente Trump”, afirmou Fitzgerald.

Comey compareceu perante o tribunal em Alexandria, Virgínia, onde é acusado de ter prestado declarações falsas, de forma consciente, durante uma audição no Senado em 2020, ao afirmar que mantinha o testemunho anterior em que negava ter autorizado qualquer pessoa a servir de fonte anónima para notícias sobre investigações do FBI.

A acusação formal imputa a Comey a autorização de um funcionário do FBI para divulgar informações sobre uma investigação federal.

Embora a acusação não identifique concretamente a investigação em causa, tudo aponta para que esteja relacionada com Hillary Clinton, adversária de Trump nas presidenciais de 2016. A acusação também não detalha as provas existentes contra Comey.

O Departamento de Justiça de Trump está também a investigar outras figuras críticas da sua administração, como Letitia James, o senador democrata da Califórnia Adam Schiff e John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional durante o seu primeiro mandato.

