Barcos de nova flotilha para Gaza intercetados pelo exército israelita

A coligação Freedom Flotilla-Thousand Madleens, que se dirige para Gaza com nove navios, com o objetivo de furar o bloqueio israelita, declarou hoje que algumas das embarcações foram intercetadas esta madrugada pelo exército de Israel.

Através das redes sociais, a flotilha indicou que, às 03:38 (horário de Lisboa), oito navios militares israelitas cercaram os navios em águas internacionais e que pelo menos dois foram intercetados, sendo que, por volta das 04:00, também o veleiro Milad foi atacado e intercetado.